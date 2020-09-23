Patrik Sahak II’nin ”İki Hacı” Adlı Romanı Batı Ermenicesinde Yayımlandı

HYETERT- Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II’nin 2007 yılında Ermenistan’da yayımlanan ”İki Hacı” isimli tarihi romanı Batı Ermenicesi ile yayınlandı. Bu vesile ile 22 Eylül Salı günü saat 14.00’da Patrikhane’de bir tanıtım töreni düzenlendi. COVID-19 kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katıldığı etkinlik Patrikliğin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

18. yüzyılda geçen bu romanda Patriğin kimliği ile doğru orantılı olarak hem ruhsal dersler hem de vaaz var. Kitabın kahramanları Krikor Shirvantsi ve Hovhannes Pağishetsi adındaki rahiplerdir. Bu iki rahipten, Krikor Shıkhdayagir ilerde Kudüs Patriği, Hovhannes Golod ise İstanbul Ermenileri Patriği olurlar. Bu iki din adamı Ermeni Kilisesi tarihi içinde değerli yerlere sahip olmuşlardır.

ՆՈՐ ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀՕՐ ԵՐԿՈՒ ՈՒԽՏԱՒՈՐ ՊԱՏՄԱՎԷՊԸ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TRArmenianPatriarchate&set=a.1641950179298192Պատրիարքական Աթոռոյ Հրատարակչական Բաժանմունքը վերջերս ի լոյս ընծայեց Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօրպատմական վէպը՝ §Երկու ուխտաւոր¦ը։Նոյն առթիւ, 22 Սեպտեմբեր 2020, Երեքշաբթի, ժամը 14.00-ին Պատրիարքարանի դահլիճին մէջ կազմակերպուեցաւգինեձօն մը։ Թագաժահրի համավարակի պատճառաւ սեղմ շրջանակի մէջ կայացած հանդիսութիւնը սկսաւ ՊատրիարքականԱթոռոյ Դիւանապետ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեանի բարի գալստեան խօսքով։ Ան յայտնեց հաւաքին նպատակը եւներկայացուց օրուան յայտագիրը։Ապա բարձրախօսը յանձնուեցաւ Հրատարակչական բաժնի վարիչ Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեանին, որ հակիրճ կերպովխօսեցաւ §Երկու ուխտաւոր վէպը եւ անոր Պոլսոյ ոդիսականը¦ նիւթով։ Բացատրեց հատորի արեւմտահայերէն բնագիրիքաղաքիս մէջ հրատարակութեան պարագան եւ մաղթեց, որ Նորին Ամենապատուութիւնը իր բազմազբաղ վիճակին մէջ առիթկը գտնէ կիսատ վէպը իր աւարտին հասցնելու։Յայտագիրը շարունակուեցաւ համայնքիս երեք արուեստագէտներու՝ Բրշ. Յարութիւն Էտվին Սրկ. Կալիպեանի, ԱրթիւրՊաղտասարեանի եւ Սէրճան Կազէրօղլուի երգերով։ Արթիւր Պաղտասարեան երգեց Ռոմանոս Մելիքեանէ §Վարդը¦, Վ.Կոտոյեանէ §Ինչպէս երազ¦, Սէրճան Կազէրօղլու՝ Խաչատուր Աւետիսեանէ §Ասում են թէ մոռացել ես¦, ԱռնօԲաբաջանեանէ §Սիրոյ երգ¦ երկերը, հուսկ զուգերգ մը կատարեցին Ալեքսէյ Հէքիմեանէ §Բարի առագիլ¦ը։ Բոլոր երգերունդաշնակով ընկերացաւ Բրշ. Յարութիւն Էտվին Սրկ. Կալիպեան։Հանդիսութեան աւարտին շնորհակալութեան սրտի խօսքով հանդէս եկաւ Նորին Ամենապատուութիւնը եւ իր ուրախութիւնըյայտնեց Հայ գիրին ու գիրքին ի պատիւ եղած սոյն հանդիսութեան համար։ Ան պատմեց թէ ինչպէս ծնունդ առաւ Երկուուխտաւոր պատմավէպը 2007 թուականին եւ ըսաւ, որ ամէն հատոր հեղինակին համար նոր զաւակ մըն է։ Մեր ՀոգեւորՊետը անգամ մը եւս իր ուրախութիւնը յայտնեց հատորին գտած յաջողութեան եւ ժողովրդականութեան համար եւ յոյսյայտնեց, որ վէպի արեւմտահայերէնը եւս նոյն հետաքրքրութիւնը կը գտնէ։Նորին Ամենապատուութիւնը շնորհակալութիւն յայտնեց Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեանի եւ Բրշ. Վաղարշակ Սրկ.Սերովբեանին, որոնց մղումով ձեռնարկուեցաւ սոյն հրատարակութիւնը։ Իր խօսքի աւարտին ցաւով անդրադառնալով հայգիրի եւ գիրքի հանդէպ առկայ անտարբերութեան, ըսաւ. §Մենք կը հաւատանք, որ առանց գիրի եւ լեզուի չկայ հաւատք¦։Հանդիսութեան աւարտին Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. հրաւիրեց մեր Հոգեւոր Պետը գինիով լուալ նորատիպ հատորի առաջինօրինակը։ Ապա Նորին Ամենապատուութիւնը մակագրեց առաջին օրինակը եւ ներկաներուն նուիրեց մէկական օրինակ։Հանդիսութիւնը դիտելու համար կարելի է այցելել Աթոռոյս facebookի էջը։ Posted by Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi on Tuesday, September 22, 2020

Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan yaptığı açılış konuşmasında bu etkinliğin çok daha büyük kalabalıkların fiziki tanıklığında gerçekleşmesini arzu ettiklerini fakat günümüz şartlarında bunu en azından canlı yayın ile gerçekleştirebildiklerini ifade edip sözü Diakos Vağarşak Seropyan’a verdi.

Kitabın konusu, yazılma ve tercüme süreci ile ilgili bilgiler veren Sayın Seropyan’dan sonra Diakos Edvin Galipoğlu’nun panosu eşliğinde Artür Bağdasaryan ve Sercan Gazer sahne aldılar.

Patrik Hazretleri yaptığı konuşmada bu etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ‘İki Hacı’ adlı bu tarihi romanın 2007’de nasıl doğduğunu anlattı. Her yazar için kitabı yeni doğmuş bir çocuktur oysa benimki 13 yaşında dedi. Ermenistan’da öğretmenlik yaptığı dönemde Vehapar Hayr’ın teşviki ve daveti ile böyle bir yola koyulduğunu, sadece eğitsel değil aynı zamanda halka hitap edecek, onlarda okuma hazzı uyandıracak bir şekilde Golot Badriark hakkında bir eser yazmaya davet ettiğini anlattı.

Eseri kaleme almaya başladığında muhtemelen diğer yazarların da tecrübe ettiği gibi, kahramanların kişiliklerinin oluştukça nasıl yazardan bağımsız hareket ettiklerine şahit olduğunu anlatan Patrik Hazretleri, ilk kitaptan sonra ikincisini de yazması istenince bunu yerine getirdiğini söyledi. Kendisinden bağımsız hareket eden bu karakterlerin aslında söylecek sözleri olduğunu ve 3. bölümün de bu 2 yayını takip edeceğini fakat bunun için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Eserin Batı Ermenicesinde basılması için teşvik eden, çalışan Başrahip Tatul Anuşyan ve Diakos Vağarşak Seropyan’a teşekkürlerini sundu. Ruhani Önder, kitabın Ermenistan’da tahmin edebileceğinden çok daha büyük bir başarı elde ettiğini ve bundan dolayı duyduğu sevinci bir kez daha dile getirerek, benzer bir ilgiyi Batı Ermenicesi ile de görmesini umut ettiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda basılı kitaba ilginin giderek azaldığı dijital dünyada üstelik de Ermeni dilinde kitap yayınlamanın belki de çok akıllıca olmayacağını ancak bunun da atalarımızın bir vasiyeti olduğunu, yazısız ve dilsiz bir millet olarak var olmayacağımıza, yazısız ve dilsiz inancımızın da olmayacağına vurgu yaptı.

Törenin sonunda yeni cildin ilk nüshası Ermeni geleceğine göre şarapla kutsandı. Törende hazır bulunanlar Patrik Hazretlerinin elinden kitaptan birer örnek aldılar.