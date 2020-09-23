Cihatçılar Azerbaycan’da – Ermenistan Kamu Radyosu

Son günlerde Türk internet ortamında paylaşılan verilere göre Türkiye yanlısı “Sultan Murat Tugayları” arasından seçilmiş 300 cihatçı, Türkiye tarafından ilk etapta Gaziantep’ten özel uçaklarla Azerbaycan’a taşınmıştır.

Suriye fiyaskosundan sonra ilk olarak Libya’ya gönderilenlerin de bu kişiler olduğu belirtilmektedir.

Bilindiği gibi, geçmiş yıllarda, Özgür Suriye Ordusu ve El Kaide uzantılı El Nusra Cephesi başta olmak üzere, Cihatçı örgütleri destekleyen, IŞİD’de silah ve mühimmat verdiği iddia edilen Türkiye’nin, Gaziantep’te, Suriye’deki çatışmalar esnasında yaralanmış olan cihatçı militanların tedavi edildiği 75 yatak kapasiteli kaçak bir hastane kurmuş olduğu gerçeği su yüzüne çıkmıştı.

Hastanenin haricinde bazı evler de revire dönüştürülmüş ve teröristlerin tedavi edildiği yatak kapasitesi 150’ye ulaştırılmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu