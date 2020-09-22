Azerbaycan’da ders kitapları Ermenistan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan’da büyük bir trajedi yaşanıyor… Okul ders kitaplarında Ermenistan bayrağının renkleri ortaya çıktı. Bu olay sosyal medyada Azerbaycan’lı kullanıcılar arasında yoğun tartışma sebebi oldu.

Azerbaycan basınında yer alan bu haberlerine Azerbaycan Eğitim Bakanlığı değindi.

”Bu haberleri yapanlar, eski bilgileri yayınlayarak kargaşaya neden oldular” duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflardaki kitapların hiç biri ders kitabı olmadığı ve bakanlık tarafından yayınlanmadığı iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan bayrağının renkleri: kırmızı, mavi ve turuncu, Azerbaycan’da bir kaç kitapların kapaklarında görüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/22/Azerbaycan-Ermenistan-Bayrak-kitap/192995