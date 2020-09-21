Rusya’da 80 bin askerin katıldığı ‘Kafkas-2020’ tatbikatı başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ‘Kafkas-2020’ tatbikatına 80 bin civarında Rus askeri ile Belarus, Çin, Pakistan, Ermenistan ve Myanmar’dan yaklaşık 1000 asker katılıyor.

Tatbikatın ana manevralarının Rusya’nın güney ve kuzey Kafkasya bölgelerindeki Prudboy, Aşuluk, Kapustin Yar poligonlarının yanı sıra Arzgirskiy ve Kopanskiy hava eğitim sahalarında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre tatbikata muharebe, lojistik ve teknik destek, hava savunma birimleri ile Donanma, Ulusal Muhafızlar ve Acil Durum Bakanlığı’nın askeri birlikleri katılıyor.

Bununla birlikte tek bir operasyonel komuta altında yürütülen tatbikatta 2011 Viyana Belgesi’ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 12 bin 9 yüz kişiyi aşmayacak.

Rus askerlerin yanı sıra Belarus, Çin, Pakistan, Ermenistan ve Myanmar’dan yaklaşık bin askeri personelin katıldığı tatbikatta gözlemci olarak Azerbaycan, Endonezya, İran, Kazakistan, Tacikistan ve Sri Lanka temsilcileri yer alıyor.

26 Eylül’e kadar devam edecek olan tatbikat, Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov komutasında düzenleniyor.

Daha önce tatbikat sırasında Terminatör tank destek araçlarının test edileceği öğrenildi. ‘Terminatörler’, saldırı ve savunma, marş, ağır zırhlı araçlarına karşı mücadele ve muhtemelen kentsel çatışmada piyade ve tanklara destek sağlıyor.

Tatbikatın hava sahası S-400, S-300 ve Pantsir-S taburları ile korunacak

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Kafkas-2020 tatbikatının hava koruması, S-400, S-300 füze savunma sistemleri ve Pantsir-S uçaksavar füze sistemleri ile donanmış ondan fazla tabur tarafından sağlanacak.

Ondan fazla hava savunma taburunun harekete geçerek konuşlandırıldığı ve muharebe görevine başladığı belirtilen açıklamada, “Ayrıca Buk-M2, Buk-M3 ve TOR-M askeri hava savunma sistemleri, askeri birliklerin hava saldırılarına karşı korumasını sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Sputnik Türkiye