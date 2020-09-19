Türkiye’den Roş Aşana Kutlamaları

NESİ ALTARAS

Yahudi toplumunun en önemli bayramlarından olan ve takvimin başlangıcı olan Roş Aşana (Yıl Başı) dün akşam kutlandı. Yahudilerin yaşadığı yerleri temsil eden bazı belediyeler bayramı kutlayan mesajlar paylaştı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç Yahudilerin yeni yılını kutlayan mesajlarını sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da resmi Cumhurbaşkanlığı hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Roş Aşana’nın öneminin de altını çizdi. Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri veya başkanları Erkem İmamoğlu ve Tunç Soyer herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Roş Aşana için paylaşım yapanlardan biri de şehrinde Yahudi geçmişi ve Yahudi nüfusu olmayan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen oldu. Bilgen bayramı bahane ederek İsrail’i eleştirmenin Yahudi düşmanlığı olmadığını tekrarlayan bir paylaşımda bulundu. Kendisi daha antisemitizmle ilgili eleştirilen açıklamalarda bulunmuştu. 2018’de yükselen antisemitizmin sebebi olarak İsrail’in Gazze’deki hareketlerini işaret etmişti. Bu mesaj hem İsrail’in aksiyonlarından tüm Yahudileri sorumlu tutmuş hem de bir nevi antisemitizme sebebiyet vermekle Yahudileri suçlamıştı. Bu açıklaması için özür dilememişti.

Avlaremoz yazarlarından Melike Karaosmanoğlu Bilgen’in paylaşımına şöyle tepki gösterdi.

https://www.avlaremoz.com/2020/09/19/turkiyeden-ros-asana-kutlamalari/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkiyeden-ros-asana-kutlamalari&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkiyeden-ros-asana-kutlamalari