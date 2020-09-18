Zakharova Karabağ’da Lübnan Ermenilerinin yerleştirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Maria Zaharova brifing sırasında Artsakh’ta (Karabağ) Lübnanlı Ermenilerini yerleştirme konusunda gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Zaharova yaptığı açıklamada “Biz Lübnan’ı terk eden Ermenilerini yerleşirmekle ilgili Dağlık Karabağ iktidarının niyetini duyduk. İki Lübnanlı Ermeni ailenin de Dağlık Karabağ’a yerleşmek için istek dile getirdiğine dair bilgileri de aldık. Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere Lübnanlı Ermenilerinin akımıyla ilgili herhangi bir doğrulanan bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsüne göre şu an Dağlık Karabağ ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması, mülteci ve sığınmacıların sorunlarını çözmek üzerine odaklanmak gerekiyor.

Zaharova AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının 14 Eylül tarihinde Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak onlarla baş başa görüşme teklifinde bulundukları ve tarafların olumlu cevabını beklediklerini de ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI