VERCİHAN ZİFLİOĞLU’NA ”DAAD ARTİST BERLİN” BURSU

HYETERT – Gazeteci-Yazar Vercihan Ziflioğlu dünyanın saygın sanat programlarından biri olan ‘DAAD Artist Berlin (German Academic Exchange Service – German: ‘Deutscher Akademischer Austauschdienst’, DAAD) Programına kabul edildi.

Ziflioğlu bir yıl boyunca yazarlık alanında üretimde bulunacak ve uluslararası sanatçılarla biraraya gelme fırsatına sahip olacak.

Alanında Avrupa’nın öncü kurumlarından biri olan DAAD Artist Berlin her yıl dünya genelinden edebiyat, güzel sanatlar, sinema ve müzik dallarında adaylar seçiyor. 1963 yılından bu yana dünya genelinden sanatçıları ağırlayan program Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Berlin Senatosu tarafından destekleniyor. Bu program kapsamında geçmişte Steve McQueen, Susan Sontag, John Cage, Margaret Atwood, Asghar Farhadi gibi dünyaca ünlü isimler ağırlanmıştı.

Ziflioğlu Kimdir?

Vercihan Ziflioğlu Istanbul’da doğdu. Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Okulu’nda orta eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun oldu.

1996-1998 yılları arasında sırasıyla İstanbul Ermeni Toplumu yayın organlarından Nor Marmara, Jamanag, Nor San gazete ve dergilerinde çalıştı. Agos Gazetesi’nin ilk ekibinde yer aldı.

1998-2007 tarihleri arasında Hürriyet Gazetesi’nde, 2007-2014 tarihleri arasında ise Hurriyet Daily News Gazetesi’nde görev yaptı. Haberleri aynı grup bünyesindeki Radikal ve Referans gazetelerinde de yer buldu.

Aralık 2013-Mayıs 2015 tarihleri arasında Al Jazeera’da çalıştı. 2015-2017 tarihleri arasında Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde görev yaptı. 2017’de Sputnik Haber Ajansı’nda kısa süreliğine görev yaptı. Halen uluslarası bir haber ajansı için çalışmaktadır.

– BAŞARILARI

Vercihan Ziflioğlu yaptığı işlerle bugüne kadar pek çok ödüle ve bursa layık görüldü.

– 2007 yılında Isveç Enstitüsü’nüm düzenlediği dünya çapındaki gazetecilik yarışmasında dört haber dosyasıyla 80 ülke arasında Türkiye’yi temsil ederek birincilik ödülü

– 2008 yılında Ankara merkezli Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ‘En İyi Haber’ ödülü

– 2012 yılında yine Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen ‘En İyi Röportaj’ ödülü

– 2010 yılında Frederich-Ebert Stiftung tarafından Ermenistan’da haber araştırması için burs.

– 2014 yılında ABD Büyükelçiliği tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen çeşitli başlıklardaki gazetecilik programı kapsamında ‘Azınlıklar ve Insan Hakları’ dalında aday olarak Türkiye’den seçilen isim oldu.

-2018 Leipzig Gazetecilik Bursu

– KİTAPLARI –

1) Ananun Yeraz, (İsimsiz Düş), Istanbul, Aras Yayıncılık 2000

2) Hanelug, (Bulmaca) Aras Yayıncılık, Istanbul 2007

3) Araftaki Ermenilerin Hikayesi “Ne Hz. Isa’ya ne de Hz. Muhammed’e yaranabildik”, Iletişim Yayınları-2015

4) Açk (GÖZ), Belge Yayınları, 2016

5) “Beni Unutma Rusyam & Asırlık Sürgün”, Kuzeyışığı Yayınları, 2019

6) Varla Yok Arasında – Istanbul Ermenileri, ,Sosyal Yayınları, 2019

7) Kayıp Zamanın Çocukları & Istanbullu Bulgarlar, Kuzeyışığı Yayınları, 2020