San Fransisco Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Binası kundaklandı

HYETERT – San Francisco Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Mütevelli Heyeti Perşembe günü, kilisenin bitişiğindeki binanın kundakçılar tarafından sabah saat 4 civarında ateşe verildiğini duyurdu.

Bina, Vaspuragan Salonu’nun yanı sıra Surp Krikor Kilisesinin ve çeşitli kuruluşların çalışma ofislerini barındırıyordu. San Francisco İtfaiyesinin çok hızlı müdahalesine karşın binada büyük bir hasar meydana geldi.

Mütevelli Heyeti’nin yaptığı açıklamada; Heyetin ve toplum liderlerinin, hasarı yerinde değerlendirdiği ve soruşturmada San Francisco İtfaiye ve Emniyet Müdürlükleri ile yakın bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

San Francisco Bölge Savcısı Chesa Boudin bir Twitter gönderisinde “San Francisco’da bu şekilde korkakça, nefret dolu, suç eylemine yer yok” dedi. “Nefrete karşı Ermeni toplumunun yanındayız.” dedi.

Kaynak: Asbarez.com