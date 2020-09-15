Tarihi kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu

AYDIN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentteki 130 yıllık Rum Ortodoks Kilisesi’nin 3 kapısından 2’sinin tuğlayla örülerek kapatılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Didim’in Akbük Mahallesi’ndeki 130 yıllık Rum Ortodoks Kilisesi’nin 3 kapısından 2’si, iddiaya göre, alkollü restorana ruhsat verilmesi için Didim Belediyesi’nce tuğlayla örülerek kapatıldı. Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, kilisenin Milli Emlak Müdürlüğü’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisini istedi. Yapılan tahsis işlemlerinden sonra kiliseyi inceleyen Tuncer, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, olayı gerçekleştiren kurum, kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.

Kilise önünde açıklama yapan Doç. Dr. Umut Tuncer, “Buradaki kilise 130 yıllık bir kilise. Yaklaşık 2 hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis oldu. Tahsisten sonra burada yaptığımız incelemelerde neler yapılabilir düşüncesi vardı. Didim’e ne açıdan kazandırılabilinir, çalışmalarına başladık. Kilisemizde toplam 3 kapı var. Bu 3 kapının 2’si, kurul kararı olmaksızın herhangi onarım ve tadilat yapmak mümkün değil. Ancak 2 kapının örülerek kapandığını gördük. İddiaya göre Didim Belediyesi tarafından arka parselde bulunan bir alkollü mekana ruhsat alınabilmesi için böyle bir tahribat yapmış. Alkollü işletmelerin ruhsatlandırılması için ibadethanelere en az 100 metre mesafede olması gerekiyor. İki kapının örülüp kapanmasıyla bu 100 metre engeline takılmadan söz konusu işletmenin ruhsatlandırılması sağlanmış. Bunlar tabii ki bir iddia. Biz de bunları araştırmakla görevliyiz. Bugün itibariyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Kurul kararında da gündeme geldikten sonra bu konunun yargıya taşınacağını düşünüyoruz. Eğer gerçekten Didim Belediyesi tarafından bu tahribat yapıldıysa ve ticari bir çıkar amaçlı kültür varlığını tahrip edilmesi doğru değil. Eğer bu belediye tarafından gerçekleştiyse oldukça düşündürücü bir durumdur. Yerel yönetici ve kanat önderlerinden tesisin nasıl kullanılacağı konusunda bilgileri topluyoruz. Bu tesisi en iyi şekilde Didim’e kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

http://www.gazeteilksayfa.com/tarihi-kilisenin-kapilarina-duvar-orulmesine-suc-duyurusu-85973h.htm