Yandex’in tasarımcısı Artemiy Lebedev hakkında Çerkeslerden suç duyurusu

Kafkasya’da yaşayan Çerkesler, Yandex’in tasarımcısı olan Artemiy Lebedev’in Çerkes soykırımını hatırlatan heykelin kaldırılması üzerine yeni bir soykırım önerisinde bulunması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Adler’de kaldırılan ve Rusya’nın kolonyal politikalarına atıfta bulunan anıt, Rusya kamuoyunda ve Çerkesler arasında tartışılmaya devam ediyor.

Birçok üst düzey Rus bürokrat ve devlete bağlı şirketlerin yöneticisi bu kolonyal anıtı savunan ve Çerkeslere ağır hakaretlerde bulunan açıklamalarda bulunmuştu. Bu üst düzey kişilerden özellikle Yandex’in tasarımcısı olan Artemiy Lebedev’in yaptığı açıklamada 1864 Çerkes Soykırımına atıfta bulunarak yeni bir soykırım önerisinde bulunması hem Kafkasya’da bulunan Çerkesler de hem de diasporada yaşayan Çerkeslerde ciddi tepkilere yol açtı.

Son olarak Kafkasya’da bulunan Kabardey Balkar İnsan Hakları Derneği Başkanı Valeri Hatajuko ve Adıge Halk Dernekleri 1. Başkan Yarcımcısı Chechenov gibi kanaat önderlerinin öncülüğünde ortağa çıkan sivil girişim, Artemiy Lebedev hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rusya Federasyonu Başsavcılığı‘na yapılan resmi başvuruda, Rusya Anayasasında kin ve nefret suçlarıyla ilgili maddelere atıf yapılırken Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar nezdinde Rusya’nın imzacısı olduğu anlaşmalara da yer verildi. Başvuruda Lebedev’in suç işlediği ve adalet karşısısına çıkarılması talebi dile getirildi. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi