Mesut Özil yeni evine servet ödeyecek

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal’de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor.

Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds’dan malikane almak için kolları sıvadı.

KRALİYET’E KOMŞU OLACAK – Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra’daki 10 milyon pound’luk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon poundu (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham’lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak.

Buradan ev sahibi olan isimlerden biri de Ermeni asıllı Türk iş adamı Dikran Masis..

Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds’daki malikanesinde geçirmişti.

Mesut Özil daha önce de İzmir Çeşme’den 2 katlı süper lüks villa satın almıştı.

Tecrübeli futbolcu 2019 yılında oyuncu ve manken Amine Gülşe ile evlenmişti.

Arsenal’de kadroya giremeyen Mesut Özil’in ne kadar süre daha İngiltere’de kalacağı ise henüz bilinmiyor. Özil’in İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

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