Azerbaycan’a yabancı terörist militanların sevk edildiğine dair haberler var – Ermenistan Kamu Radyosu

EC Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ziyaret sırasında gösterilen sıcak konukseverlik için kendilerine teşekkür etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika’ya ilk ziyareti olduğunu kaydetti.

Bakan, yalnızca 28 yıllık bağımsızlık açısından değerlendirilemeyecek olan Ermeni-Mısır ilişkilerinin derinliğinden bahsetti.

“Mısır’daki Arap dünyasıyla asırlık bir ilişkimiz var. Bunlar halklarımız arasındaki güven ve dostluk ilişkileridir. Tarih boyunca Ermeniler Mısır’ın, medeniyetinin ve Ortadoğu’nun ayrılmaz bir parçası olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Mısır ile güçlü dostane ilişkilerimiz var, çok pratik, bu ziyaret aynı zamanda ilişkilerimizin mevcut durumunu göstermek ve değerlendirmek için iyi bir fırsat. Aynı zamanda barış, güvenlik ve kalkınmada aynı çıkarlara sahibiz. Ve birlikte çalışarak ve yakın bir şekilde çalışarak en iyi sonuçları elde ettiğimizi biliyoruz”.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ediyor, Yunanistan ve Kıbrıs ile uluslararası hukuka uygun olarak münhasır ekonomik bölgesinde faaliyet gösterme konusunda vazgeçilmez hakları konusunda dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve aynı şekilde Mısır’a olan dayanışmamızı ve desteğimizi vurgulamak istiyorum.

Zohrab Mnatsakanyan ayrıca meslektaşına bölgemizdeki gelişmeler ve Azerbaycan’ın saldırganlığı nedeniyle Ermenistan devlet sınırında yaşanan son gerilimler hakkında bilgi verdi. “Yaklaşımımızda tüm çatışmaların farklı olduğuna ikna olduk. Ortak bir şey varsa, o da çatışmanın askeri bir çözümü olmamasıdır. Anlaşmazlıkları çözmenin tek yolu barışçıl diyalog, barış süreci, tüm tarafların katılımı ve uzlaşmaya varma becerisidir. Bunu başarmak için, savaşın yayılması için kırmızı çizgiyi çizebilecek barış güçlerine ihtiyacımız var. Bu bakımdan Ermenistan, Mısır’ın Libya da dahil olmak üzere her yerde barış ve istikrara olan güçlü bağlılığına değer veriyor. Bu yöndeki çabalarınızı memnuniyetle karşılıyoruz. “

Ermenistan Kamu Radyosu