İstanbul 6-7 Eylül Pogromu ve katliamları üzerinden 65 yıl geçti

6-7 Eylül 1955’te başta Rumlar olmak üzere Müslüman olmayan halklara yönelik başlatılan saldırıların üzerinden 65 yıl geçti.

6-7 Eylül 1955 yılında İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu Türkiye’nin birçok kentinde yaşayan Rum ve Ermeniler başta olmak üzere Hıristiyan ve Musevilere yönelik sistematik bir şekilde hayata geçirilen pogromun üzerinden 65 yıl geçti.

Pogromda resmi verilere göre, yalnızca İstanbul’da 73 kilise, sekiz ayazma, iki manastır, 3 bin 584’ü Rumlara ait olmak üzere 5 bin 538 ev ve işyeri yakılıp yıkıldı.

Onlarca kadın cinsel saldırıya maruz bırakıldı, birçok kişi öldürüldü, mezarlıklar tahrip edildi, on binlerce yurttaş Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.

6-7 Eylül’ün yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, “6-7 Eylül Türkiye Cumhuriyeti’nin azınlık karşıtı politikalarının bir sonucu olduğu kadar toplumun geniş kesimlerindeki Müslüman olmayan halklara karşı düşmanlığın ve nefretin de bir ürünüdür” ifadesini kullandı.

Türk ırkçıların eliyle 16 Rum ve Ermeni öldürüldü, Rumlara ait işyerleri harabeye dönüştürüldü ve onların varlıklarına el koyuldu.

Böylece kendi tarihi vatanında yaşayan Rumlar ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.

Bu pogram her ne kadar ırkçı kesimlere mal etmeye çalışılsa da, Türkiye Hükümeti ve Türk ordusu tarafından organize edilmesinden ve desteklenmesinden hiç şüphe yok.

Bütün olaylar yaşandıktan ve iş tamamlandıktan sonra sadece Türkiye Hükümeti sözde devreye girmiş ve gösterişli olarak tutuklamalar gerçekleştirmiş.

ERMENİ HABER AJANSI