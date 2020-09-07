Azerbaycan ve Türkiye, ciddi bir sorun kaynağı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan ve Türkiye, ciddi bir sorun kaynağı

Mikael Zolyan: Azerbaycan ve Türkiye, Ermenistan için ciddi bir sorun kaynağıdır.

Ermeni tarafı, görüşmelere devam edebilmek ve herhangi bir yapıcı tartışmanın gerçekleşmesi için öncelikle yapıcı bir atmosferin olması gerektiğini ve bunun için de güven artırıcı önlemlere, olayların soruşturma mekanizmalarına vb. sahip olunması gerektiğini açıkça belirtmiştir.

“Adımım” grubunun milletvekillerinden Mikael Zolyan bu konuda Lragir.am’le konuştu.

“Öte yandan, bu sürece katılan herhangi bir katılımcı, ister çatışmaya taraf olsun, ister AGİT Minsk Grubu eş başkanı, her zaman teklifte bulunabilir.

Başka bir deyişle, görüşmelerin yeniden başlaması konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Madrid ilkelerine gelince, tarafların nihayet bu ilkeleri nasıl anladıklarına dair bazı sorular soruldu, henüz açıklığa kavuşmamış noktalar olduğundan dolayı, bu sorularla ilgili söylenecek şeyler vardır.

Bu nedenle, bu konuda da her türlü belge tartışılabilir.

Ancak çözüm temeli olarak, bugün kabul edilen bir belge yok”,- dedi Mikael Zolyan.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Ermenistan’da bir gönüllüler gücüne sahip olma önerisine değinen milletvekili, şunları kaydetti: Azerbaycan ve Türkiye, Ermenistan için ciddi bir sorun kaynağı olduğundan dolayı, bu öneriye, Ermenistan’ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi bağlamında bakılmalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu