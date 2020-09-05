Macron: Fransız olmak demek din dahil her şeyle dalga geçme hakkını savunmak demektir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Fransız olmak demek, din de dahil her şeyle dalga geçme hakkına sahip olmak demektir” diye konuştu.

Charlie Hebdo saldırıları ile ilgili duruşmaların başlamasından birkaç gün sonra yaşananlara ilişkin konuşan Macron, her Fransızın her konuda mizah yapabileceğini, karikatürize edebileceğini ve dalga geçebileceğini, bunlara hakkı olduğunu hatırlattı.

“Fransız olmak özgür olmak demektir” diyen Macron, başkent Paris’teki Fransız kahramanlarına adanmış mozole önünde konuşmasını yaptı. Macron daha sonra İngiltere, Cezayir, Kamerun, Peru ve Lübnan’dan gelip Fransız vatandaşlığı başvurusu yapan 5 kişiye vatandaşlık belgelerini taktim etti.

Dalga geçme hakkı tüm diğer hakların köküdür

Bu tören her yıl Üçüncü Cumhuriyet’in yıl dönümünü kutlamak için yapılıyor. 150’inci yılını tamamlayan Fransız Üçüncü Cumhuriyeti’nin anlam ve önemine yönelik konuşmasında Macron şöyle konuştu:

“Fransız olmak gülme, dalga geçme ve karikatürize etme hakkını savunmaktır. Voltaire, bu hakkın diğer tüm hakların kaynağı olduğunu söylemiştir. Fransa için hayatlarını adayan kahramanlar kendileri ile dalga geçilmesin diye değil, aksine bu bile yapılabilsin diye fedakarlık yapmış kişilerdir.”

Paris’te, 2015 yılında Charlie Hebdo mizah dergisi ile Yahudi marketine düzenlenen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardaki rolleri nedeniyle 10’dan fazla sanık yargılanıyor.

Euronews