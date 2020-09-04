190 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 402 kişi iyileşti
4 Eylül saat 11:00 itibariyle Ermenistan’da 44.461 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı.
Dün 2.363 test yapıldı, 190 yeni vaka doğrulandı, 402 iyileşti, 4 ölüm kaydedildi.
4 Eylül saat 11:00 itibariyle durum aşağıdaki gibidir.
Toplam teyit edilen vaka sayısı 44.461
Hastalar: 4.041
İyileşmiş: 39.257
Ölüm: 891
Toplam testler: 213.644.
Korona durumu – Ermenistan Kamu Radyosu
190 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 402 kişi iyileşti
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