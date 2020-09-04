“Ermeni Devrimi. Bitmemiş zincir” – Ermenistan Kamu Radyosu

Pyotr Svitalsky’nin “Ermeni Devrimi. Bitmemiş zincir” kitabı

Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün resmi web sitesi Pism.pl, Ermenistan’da Avrupa Birliği Delegasyonu’nun eski başkanı Büyükelçi Peter Svitalsky’nin ülkemizde 2018’de yaşanan şiddet içermeyen, kadife halk devriminin hikayesini anlatan kitabının elektronik versiyonunu yayınladı.

“Armenpress’e” göre, “Ermeni Devrimi, Bitmemiş Zincir” kitabında yazar, Ermenistan’da Sovyet sonrası devlet modelinin oluşum mekanizmalarını ve artan toplumsal hoşnutsuzluk sürecini anlatmaktadır.

Yazar, devrimci olayların gidişatını Erivan’da bulunan Batılı bir diplomatın gözünden ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

Kitapta Peter Svitalsky, yeni siyasi ekibin ülke reformundaki başarısından ve eski ekonomik ve siyasi yapıların direnişiyle bağlantılı olan zorluklardan bahsetmektedir.

Kitapta eski büyükelçi, Dağlık Karabağ sorununun faktörünü ve olası çözümünü dikkate alarak Ermenistan’daki reform sürecinin jeopolitik bağlamını analiz etmektedir.

Kitabın sonunda Svitalsky, AB siyaseti ve Polonya’nın özellikle Ermenistan’la ilgili bölgedeki faaliyetleriyle ilgili öneriler ve gözlemlerini sunmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu