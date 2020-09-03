Artsakh bugün bağımsızlık ilanının 29. yıldönümünü kutluyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün, 2 Eylül’de Artsakh, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin ilanının 29. yıldönümünü kutluyor.

1991 Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin bir deklarasyonunun kabul edildiği 2 Eylül 2010’da Stepanakert’te Shahumyan Bölgesel Temsilciler Konseyi’nin ortak bir oturumu yapıldı. Aynı yılın 10 Aralık günü, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını teyit eden bir referandum yapıldı. O gün, DKC nüfusunun %99’u bağımsızlık lehine oy kullandı. Azerbaycan, Artsakh’ın kendi kaderini tayinini askeri güçle bastırmaya çalıştı, ancak Artsakh sadece Azeri saldırılarını etkisiz hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni bölgeleri özgürleştirerek bağımsızlığını güçlendirdi.

Bugün yapılacak kutlamalar çerçevesinde Stepanakert’in “Rönesans” Meydanı’nda askeri teçhizat ve silahlanma sergisinin düzenleneceği ve bu sırada yeni ev yapımı silahların sergileneceği unutulmamalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu