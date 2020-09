Anna Hagobyan’ın girişimiyle Artsakh’ın kadınlarına yedi günlük bir dövüş eğitimi kursu verildi. – Ermenistan Kamu Radyosu

Anna Hagobyan’ın girişimiyle Artsakh’ın kadınlarına yedi günlük bir dövüş eğitimi kursu verildi.

25-31 Ağustos tarihlerinde, EC Başbakanının bir partisi olan “My Step” in “Gülümseme Şehri” hayır kurumu vakıfları Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Hakobyan’ın girişimiyle Artsakh’ın askeri birimlerinden birinde miting düzenlendi. Farklı yaş ve mesleklerden 15 kadın katıldı. Kursun amacı askeri yaşamla tanışmak, askeri beceriler kazanmaktı.

Yedi gün boyunca, toplantıya katılan kadınlar, üniforma giyerek ve geceyi askeri birlikte geçirerek, dolu bir askeri hayat yaşadılar. Eğitimler sırasında katılımcılar, Azerbaycan Savunma Ordusu subaylarının kendilerine silahsız çizgi tatbikatları, atış anlamını ve saha kurallarını, askerin savaş alanındaki eylemlerini öğrettikleri mesleki, hat, ateş, beden eğitimi, taktik temeller, ilk yardım konularında 20’den fazla eğitim aldı.

Bir siper, siper veya belirtilen yerin konumunu işgal etmek, savaş alanını hareket ettirmek, savunma sırasında savaş alanındaki atış pozisyonunu değiştirmek, mühimmatı düşman ateşi altında hareket ettirmek.

Atış eğitimi dersleri sırasında katılımcılar, Kalaşnikof saldırı tüfeğinin ana parçaları ve mekanizmaları, optik nişangahlar, gece görüş cihazları, rolleri ve önemi hakkında bilgi edindiler, hafif makineli tüfekler, makineli tüfekler, askeri birimler için test atışları yaptılar, açık alanda bir el bombası fırlatıcı attılar vb.

Hayati organların yaralanma vakaları, bandajların anlamı, bandajlar, uyluğu bükme seçenekleri ile ilk yardım öğretildi.

Son gün, toplantıya katılanlar yangına hazırlık testinden geçti. Toplantının katılımcıları, düşmanın tüm hedeflerini öngörülen şekilde vurdular.

Her hedefe 15 saniye verildi. Test sonucunda takım “dört” notunu aldı. Takımın beş üyesi “mükemmel” not aldı, diğerleri “olumlu” not aldı.

Artsakh’ın Savunma Bakanlığı Subayı Yarbay Vrezh Avanesyan, Savunma Bakanlığı Subayı Binbaşı Matsak Khachatryan, Ahlak ve Psikoloji Dairesi Kıdemli Subayı Binbaşı Karen Sarukhanyan’a göre toplantıya katılanlar büyük sorumluluk ve iyi bir hazırlık gösterdi.

Sarukhanyan’a göre, toplantıya katılanlar, birkaç günlük hazırlık sonucunda askerlerin 3-4 aylık atış eğitiminin sonucunu gösterdi.Toplantı sırasında katılımcılar Savunma Ordusu’nun cephe hattını ziyaret etti, kayıp özgürlük savaşçılarını, Stepanakert’in tarihi-coğrafi müzelerini ziyaret etti, Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ile görüştü.

Ermenistan Kamu Radyosu