Türkiye tüm komşuları için bir tehdit – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye tüm komşuları için bir tehdit

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye tüm komşuları için bir tehdit

Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı politikaları ve saldırganlığı, tüm komşu bölgeleri için tehdit oluşturmaktadır.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan bunu “İnterfax” ile yaptığı görüşmede belirtti.

Türkiye’nin Bakü’ye verdiği desteğin “yangını körüklediği” ve ihtilafın çözülmesi olasılığına baskı yaptığı sorusuna yanıt veren bakan, uluslararası toplumun 12 Temmuz’dan sonra şiddete son verilmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.

“Gerginliği azaltmamaya ve bölgede istikrarı bozmaya çalışan tek ülke Türkiye oldu.

Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı politikası ve saldırganlığı, tüm komşu bölgeler için tehdit oluşturmaktadır.

Bugün Türkiye, Güney Kafkasya bölgesinde istikrarsızlaştırma politikasını uygulamaya çalışıyor.

Bu ciddi bir endişe konusudur.

Türkiye, Ermenistan’ın güvenliğine tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Bu bağlamda, Ermenistan ortaklarıyla işbirliği yapmak da dâhil olmak üzere, güvenliğini daha da güçlendirmek için çalışacaktır”,- dedi Mnatsakanyan.

Ermenistan Kamu Radyosu