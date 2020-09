L’Expat Center de Besiktas, la maison de tous les étrangers

Par Lepetitjournal Istanbul |

L’Expat Center a été créé par la Mairie de Besiktas avec l’Office de tourisme du district en 2016, et il est devenu depuis un véritable espace de vie. Il a pour but de proposer son aide aux étrangers d’Istanbul, que ces derniers soient simples visiteurs, étudiants ou résidents dans la cité turque.

L’Expat Center est rattaché à la Direction des Affaires étrangères de la Mairie de Besiktas. Selon le mot du maire, Monsieur Rıza Akpolat, ce centre vise à faciliter le séjour des gens qui vivent à Istanbul (ou qui y sont simplement de passage), de façon à ce qu’ils se sentent “comme chez eux”. Le centre, seul de ce type à Istanbul, et en Turquie, se donne donc pour mission de fournir des indications utiles aux étrangers sur toutes sortes de sujets variés : permis de résidence, permis de travail, certificat de naissance, démarches en vue de mariage, recherches de logement, services sociaux et médicaux, démarches auprès des banques, institutions turques, vie scolaire et universitaire, cours de langue turque etc.

Ainsi, des étrangers au profil divers viennent y chercher conseils et assistance face aux problèmes pratiques de la vie quotidienne et aux fastidieuses procédures bureaucratiques (sachant que souvent les employés ne parlent pas anglais).

Trois personnes, Aydın Söylemez, Pınar Çakmak et Eren Demir, guident et accompagnent les étrangers qui le souhaitent dans leurs différentes démarches. Ils viennent souvent auprès d’eux grâce “au bouche à oreille”.

Aydın Söylemez et Pınar Çakmak

Pınar annonce se considérer comme “ambassadrice de son pays”, elle est un “premier visage” pour ceux qui poussent la porte du centre. Il est important pour elle que les étrangers reconnaissent les Turcs comme des gens hospitaliers.

Pınar nous explique que Besiktas comporte 36 consulats (et une vingtaine d’autres dans un environnement proche), ainsi que 9 universités, ce qui justifie la nécessité de cet Expat Center dans ce district où les nationalités sont nombreuses.

Elle nous raconte, par exemple, avoir récemment assisté deux couples libanais qui ne pouvaient pas se marier au Liban en raison de religions différentes, et même avoir été leur témoin de mariage célébré à Istanbul.

Par ailleurs, elle indique que la mairie de Besiktas dispose de centres culturels qu’il est possible de mettre à la disposition de consulats ou associations étrangères qui souhaiteraient y organiser des activités (concerts, expositions…).

Elle ajoute que le centre s’occupe des jumelages avec la mairie de Besiktas et de programmes avec l’Union européenne (des étudiants turcs peuvent obtenir une bourse dans le but de contribuer à un projet tout en apprenant la langue du pays).

Pınar insiste sur le fait que les étrangers sont à tout moment bienvenus dans le centre, pour un thé ou un café, espérant qu’ils en repartent avec un beau souvenir !

Au cœur du projet de l’Expat Center, on trouve donc des valeurs de solidarité et de compréhension réciproque.

Consulter le site

Pour s’y rendre

Mairie de Beşiktaş, Expat Center,

Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:26/A

Tel : +90 212 227 57 81

Email : foreignaffairs@besiktas.bel.tr

https://lepetitjournal.com/istanbul/lexpat-center-de-besiktas-la-maison-de-tous-les-etrangers-286919?utm_source&utm_medium=email&utm_campaign=NL%20Istanbul&fbclid=IwAR3pUokZsLFsHLsS7JsFxj98HJM48lTRKB3yYeTUGJCrRxp8n2BJn4-cg5o