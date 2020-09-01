Korona durumu – Ermenistan Kamu Radyosu

97 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 634 kişi iyileşti

Ermenistan’da toplam 43.878 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı.

31 Ağustos itibariyle 989 test yapıldı, 97 yeni vaka doğrulandı, 634 iyileşti ve 2 ölüm kaydedildi.

1 Eylül saat 11:00 itibariyle resmin tamamı aşağıdaki gibidir.

Toplam teyit edilen vaka sayısı 43.878

Hasta: 4.373

İyileşmiş: 38.356

Ölümler: 881 Toplam testler: 206.929.

Ermenistan Kamu Radyosu