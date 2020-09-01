97 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 634 kişi iyileşti
Ermenistan’da toplam 43.878 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı.
31 Ağustos itibariyle 989 test yapıldı, 97 yeni vaka doğrulandı, 634 iyileşti ve 2 ölüm kaydedildi.
1 Eylül saat 11:00 itibariyle resmin tamamı aşağıdaki gibidir.
Toplam teyit edilen vaka sayısı 43.878
Hasta: 4.373
İyileşmiş: 38.356
Ölümler: 881 Toplam testler: 206.929.
Korona durumu – Ermenistan Kamu Radyosu
97 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 634 kişi iyileşti
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