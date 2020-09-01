Avusturya Türk Vatandaşını Casusluk Suçlamasıyla Tutukladı

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bir Türk vatandaşının Türkiye adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Sözkonusu kişinin kadın olduğunu ve suçlamaları kabul ettiğini belirten Nehammer, Avusturya Başsavcılığı’nın zanlı hakkında “başka bir ülke adına casusluk” suçlamasıyla soruşturma açtığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Nehammer, 26 Haziran’da Viyana’nın Favoriten semtinde Kürt ve Türk gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından, olayları kimin kışkırttığını belirlemek için Avusturya istihbaratını görevlendirdiğini söyledi. Bakan, istihbarat tarafından yapılan araştırmada ismine ulaşılan zanlının, ön soruşturmada Türkiye adına casusluk yaptığını kabullendiğini ve Favoriten’deki olaylarla bağlantısının da saptandığını duyurdu.

Nehammer, zanlının daha önce Türkiye’de başka bir suçtan tutuklandığını ve serbest bırakılması durumunda, Avusturya’da Türk ve Kürt gruplara sızarak, etkinlikleri hakkında casusluk yapmayı kabullendiğini anlattığını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Nehammer, konuyla ilgili olarak düzenlendiği basın toplantısında, “Türkiye adına casusluk yapanlara Avusturya’da yer yok. Bunu kabullenmeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor” diyerek, ülkesinin Türkiye’ye yönelik diplomatik girişimlerde bulunacağını ifade etti.

“Türkiye’ye yaptırımlar yolda”

Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile de konuyu görüştüğünü ekleyen bakan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in de Türkiye’ye yönelik diplomatik yaptırımları devreye sokacağını söyledi. Toplantıya katılan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, Türk istihbaratının ülkedeki dernekler ve camiler aracılığıyla Türkiye kökenlileri gözetlediğini ve Ankara’ya rapor sunduğunu iddia ederek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kolu buraya kadar uzanıyor. Türkiye, Avusturya toplumunu bölmeye çalışıyor. Uyumu zehirleyen bu durumu sona erdirmek için tüm imkanları kullanmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

AB içinde Türkiye’ye karşı en sert tavır sergileyen ülke

Avusturya AB içinde Türkiye’ye karşı en sert tavır sergileyen ülkelerin başında geliyor. Son olarak Berlin’de AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye’nin Doğu Akdeniz‘deki sondaj faaliyetlerine devam etmesini eleştirerek, “Türkiye’nin Libya ve Suriye’yi de kapsayan politikalarının yanı sıra Ayasofya’nın camiye dönüştürmesi nedenlerinden dolayı, AB’ye üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

Haziran ayındaki olaylar nasıl gelişmişti?

Bugün açıklanan casusluk iddiasında da adı geçen Viyana’daki olaylarda, polisin verdiği bilgilere göre, Türk gençlerinden oluşan bir grupla, PKK bayraklarıyla Abdullah Öcalan posterlerinin taşındığı bir mitinge katılan Kürtler arasında arbede çıkmış, ardından Favoriten semtinde gruplar arasında iki gün süren çatışmalar yaşanmıştı. Karşılıklı taş ve molotof kokteylerinin atıldığı olaylarda, 2 polis yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Viyana’nın göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı semtindeki olayların ardından bir açıklama yapan polis sözcüsü Patrick Maierhofer, olayları “bozkurt işareti yapanların” çıkardığını öne sürmüştü. Avusturya geçen yıl, aşırı görüşlü gruplarla mücadele için aralarında rabia, zafer ve bozkurt işaretlerinin de bulunduğu bir dizi el işaretini yasaklamıştı.

VOA