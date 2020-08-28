Türkiye, Azerbaycan’ı kışkırtıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Komandos: Türkiye, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı kışkırtıyor.

Türkiye, kendisini Azerbaycan’a bir şeyler dayatmaya çalışan bir ağabey gibi hissediyor.

Artsakh kahramanı Tümgeneral Arkadi Ter-Tadevosyan (Komandos) “Araçin Lratvakan” ajansına vermiş olduğu demeçte bunları belirtti.

“Türkiye’nin, başta Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs ve Yunanistan olmak üzere bir dizi ülkeyle sorunları var ve bu arka plana karşı, Azerbaycan’ı Ermenistan’a karşı kışkırtıyor. Bu anlaşılmaz ve tehlikeli bir durum”,- dedi Ter-Tadevosyan.

Nisan çatışmaları ve sonuçlarına değinen Arkadi Ter-Tadevosyan, kayıplarımıza ve başarılarımıza baktığımızda Nisan savaşını kazandık diyebileceğimizi söyledi.

“O günlerde, Türkiye’de bir aydır eğitim alarak hazırlanan düşmanın özel kuvvetleri, sınır görevindeki sıradan askerlerimize saldırdı.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve İsrail bu müfrezeyi silahlandırmak için Azerbaycan’a silah sağlıyor.

Yüz kişi kayıp verdik, Azerbaycan genelkurmay başkanı ise 500 zayiat verdiklerini söyledi.

Ayrıca büyük miktarda silah ve cephane kaybettiler ve çok önemli bir helikopteri düşürdük, bu çok önemliydi”,- dedi general.

Ermenistan Kamu Radyosu