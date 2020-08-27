Suriyeli Ermeni doktor Ermenistan Ulusal Kahramanı ünvanına layık görüldü

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın imzaladığı kararıyla Suriye Ermenisi doktor, kalp cerrahı, kardiyolog Hagop (Hrayr) Hovaguimian sağlık alanında Ermenistan Cumhuriyetine sunduğu katkılardan dolayı Ulusal kahramanı ilan edildi ve böylece Ermenistan’ın ilk doktor ulusal kahramanı oldu.

Çok zor kalp ameliyatları gerçekleştiren yenilikçi sağlık merkezi kuran, bu alanda birçok uzman hazırlayan, birçok insanın hayatını kurtaran ve bu yolda fedakarlıkla bilinen Suriyeli Ermeni Hagop (Hrayr) Hovaguimian Ermenistan’ın 19’uncu Ulusal kahramanı oldu ve ‘Vatan’ madalyasına layık görüldü.

Hagop (Hrayr) Hovaguimian Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya geldi. 1993 yılında onun önderliğinde Yerevan’da ‘Nork-Maraş’ Sağlık Merkezi açıldı.

Birçok kalp cerrahi uzmanı yetiştirdi. Yurdışında birçok tıp şirketlerinin ve derneklerinin üyesidir. Şimdiye kadar ona başka ödül ve ünvanlar da verildi.

ERMENİ HABER AJANSI