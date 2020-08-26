Ahtamar’da sessiz ayin

Ahtamar Kilisesi’nde sessiz ayin

Ahtamar Kilisesi’nde 8. kez ayin yapılacak. Ayine yalnızca din adamları katılacak.

VAN- Van Ahtamar Kilisesi’nde bu yıl 8.’si yapılacak olan Ermeni ayini pandemi nedeniyle sadece İstanbul Patrikhanesinin katılımıyla sessiz bir biçimde yapılacak.

Van’da her Eylül ayının ilk haftasında Ahtamar Kilisesi’nde yapılan Ermeni ayininin bu yıl nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Her yıl binlerce turistin başvurduğu ayin için bu yıl herhangi bir başvuru olmadı. Geçtiğimiz yıllara göre sessiz geçmesi beklenen ayin için hazırlıklar da sürüyor.

TUNÇDEMİR: AYİN ÇOK AZ KATILIMLA YAPILACAK

Konuya ilişkin bilgi veren Ayanis Turizm Başkanı Abdullah Tunçdemir, bu yıl ayinin çok az katılımla yapılacağını söyledi. Katılımın az olması ile birlikte sessiz bir ayinin gerçekleşeceğini vurgulayan Tunçdemir, “Geçtiğimiz yıllarda turizm amaçlı çok insan geliyordu ama bu yıl gelemeyecekler. İstanbul Patrikhanesi ve ekibi gelerek ayin yapacak. Şu anda ayin için gelip giden ya da bize başvuruda bulunan yok. Bize yönelik bir tur talebi olmadı şu ana kadar. Valilik ve İstanbul Patrikhanesi her yıl bu organizasyonu düzenli yapıyor. Katılım oldukça düşük olacağından sessiz bir ayin yapılacak. İran ve Suriye’deki Ermeniler dahi geliyordu ama bu yıl gelmeyecekler” diye konuştu.

‘BU TÜR ORGANİZASYONLAR İPTAL EDİLMEMELİ’

Her yıl ayinin çok katılımlı olmasını amaçladıklarını vurgulayan Tunçdemir, “Biz turizmciyiz, daha önce insanlar buralarda yer bulamayıp Erciş, Tatvan ve Doğubayazıt gibi ilçelerde konaklamaya giderdi. Bu tür organizasyonların İptal olması bizim için büyük bir zarar” dedi. (DUVAR)

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