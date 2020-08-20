Türk Bakan’a Paylan; Neden Ankara’daki Stanoz Ermeni Mezarlığı’nı korumuyorsunuz? – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk Halk Demokrat Partisi’nin (HDP) Ermeni üyesi Karo Paylan, Ankara’daki bir Ermeni mezarlığının yok edilmesi konusunu TBMM’nin gündemine aldı.

Ermeni Surb Brkiç ve S. Karasun Manuk kiliseleri, Ankara’nın Sinjan bölgesinde yer almaktadır. S. Karasun Manuk kiliseye ait olan Ermeni mezarlığı, hazine avcılarının hedefi olmaya devam ediyor ve sürekli yıkılıyor.

Paylan, mezarlığın Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olduğunu hatırlatarak, 1990’larda özel sit alanı ilan edildiğini sözlerine ekledi.

Ona göre, bu bölgenin saymanlar ve müteahhitler tarafından yağmalanması Türkiye’deki Ermeni toplumunu derinden rahatsız etti.

Bakan’a şu soruları yöneltti ․

Neden Ankara’daki Stanoz Ermeni Mezarlığı’nı korumuyorsunuz?

Ülkedeki birçok terk edilmiş Ermeni mezarlığını koruma planınız var mı?

Stanoz’un Ermeni mezarlığını yağmalayan hazine avcılarını bulmak için ne yaptınız?

Stanoz Ermeni Mezarlığı

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent semtindeki Zir Vadisi’nde bulunan Ermeni Stanoz Mezarlığı yıllardır definecilerin hedefinde. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve 2’nci derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yer alan mezarlık, daha önce defalarca tahrip edildi.

Yanı başında tarım arazileri bulunan Ermeni mezarlığın bir kısmı da piknik alanı olarak kullanılıyor. Mezarlığı korumak amacıyla Sincan Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda çektiği dikenli teller ise kaldırılarak, vadide yapılan bağ evlerinin arazisine eklenmiş durumda.

Mezarlıkta gömü arayan definecilerin kazdığı yerlerden çıkan insan kemiklerinin etrafa saçılmış görüntüleri daha önce çok kez sosyal medyada gündeme gelmişti.

Buna rağmen hiçbir önlem alınmaması nedeniyle geriye sadece üstünde Ermenice yazılar ve haç oymaları olan birkaç mezar taşı kalmış durumda.

Ermenistan Kamu Radyosu