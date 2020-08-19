John Bolton’un kitabı Türk basınının ilgi odağı oldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un skandal kitabı ”The Room Where It Happened”, Türk basınının da dikkatini çekti. Kitap, Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili güncel konulardan ilginç bölümler sunuyor.

Bolton özellikle, Türkiye tarafından aranan Türk milliyetçisi, İslam vaizi, Amerikalı milyarder Gülen hareketinin lideri Fethullah Gülen ve askeri darbe girişimi sonrasında Türkiye’de gözaltına alınan Amerikalı din adamı Andrew Branson hakkındaki kitabında ilginç detaylar verdi. Türk yetkililer onu ülkede terörist sayılan Gülen hareketini desteklemekle suçladı.

Bu arada, Branson’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısı ve uzun Türk-Amerikan görüşmelerinin ardından serbest bırakıldığını ve ABD’ye geri döndüğünü belirtmek gerekir.

Bolton, 2016 yılında Türkiye’de suçlanan Gülen’i ABD yetkililerinin neden iade etmediğini açıkladı;

Askeri darbe girişimini organize ederken, Amerikan liderliğinin Türk tarafından darbe girişimine Gülen’in katılımını kanıtlayacak ciddi gerçekleri almadığını belirtiyor. Ayrıca ABD, Gülen’in faaliyetlerinde genel olarak herhangi bir hukuka aykırılık fark etmedi.

Bolton’un bu konudaki sözleri ilginçtir;

“Trump, Gülen hareketi hakkında pek bir şey bilmiyordu, bunun dikkatle çalıştığı bir şey olduğunu sanmıyorum” diye yazıyor.

Branson’un sorusuna atıfta bulunan Bolton, Türk makamları tarafından yalnızca ABD’nin ekonomik yaptırımlarından kaçınmak için serbest bırakıldığını kaydediyor. Trump, bu konuda oldukça kararlıydı. Bolton, kitabında Branson’ın Türkiye’deki siyasi olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını kabul ediyor.

Bolton, “Erdoğan’ın, Branson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye için ne kötü sonuçların olacağını çok iyi anladığını düşünüyorum.” Dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu