İran Büyükelçisi: “Ermenistan ile gümrük kapımız, İran’ı Avrupa ve BDT pazarlarına çıkaran tek kapı”

İran’ın yeni Ermenistan Büyükelçisi Abbas Zohuri, İran’ın “Aras” serbest ticariet bölgesine yaptığı ziyaret kapsamında Ermenistan sınırındaki Meğri-Norduz gümrük kapısını da ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçi, “İran’ı Avrupa pazarına çıkaran bir kapı olan Norduz gümürük kapısı, ülkenin ihracatında önemli rol oynuyor ve İran mallarının Avrasya ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında gün geçtikçe artan mevcudiyeti için imkan yaratıyor” ifadeleirni kullandı.

Gümrük kapısının, Culfa ilçesi ile “Aras” serbest ticaret bölgesi için önemli olduğuna vurgu yapan Büyükelçi, yatırımların yapılmasını sağlamanın ve işbirliğinin güçlendirilmeisnin önemine de dikkat çekti.

Meğri – Norduz gümrük kapısı, Ermenistan ile İran arasında bulunan tek kara sınır kapısıdır. Sınırın iki taraflarında serbest ticaret bölgeleri var. Bu bölkelerde ve sınır kapısında işbriliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi, iki ülkenin gündeminde.

ERMENİ HABER AJANSI