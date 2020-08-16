İçişleri Bakanlığı, Lübnan Üzerinden Giriş Ve Çıkış Prosedürlerine İlişkin Kontroller Ve Talimatlarla İlgili Genelge Yayınladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

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ŞAM – İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs ile mücadele, halk sağlığının korunmasının sağlanması, işlemlerin başlatılması ve basitleştirilmesi için alınan tedbirler dizisi kapsamında Lübnan’dan Suriye’ye gelen Suriye vatandaşları, Arap vatandaşları ve yabancıların Suriye’ye girişlerine yönelik kontrol ve talimatlara ilişkin bir genelge yayınladı.

SANA’nın bugün bir nüshasını aldığı genelgede Bakanlık, Suriye’ye gelenlerin Lübnan’dan, Sağlık Bakanlığı’nın negatif PCR analiz belgesi ibraz etme talimatına uymak, sonuç üzerinden 96 saat geçmemiş ve usulüne uygun olarak mutemet Lübnan laboratuvarlarından alınmış olması şartıyla girişine izin verildiğini belirterek, analiz belgesini taşımayanların Sağlık Bakanlığınca belirlenen merkezlerde karantinaya alındığına işaret etti.

Bakanlık, Lübnan üzerinden Suriye’ye giriş izni verilenlerin Lübnan’dan gelen vatandaşlar, tır şoförleri, diplomatik pasaport sahipleri, uluslararası kuruluşlarda çalışanlar, evlilik belgesi sunmalarından sonra Suriyeli bayanla evli Arap ve yabancı eşler ve çocuklarına ek olarak, Arap ve yabancı Suriyeli vatandaşların çocuklar, kamu ve özel sektör kurumlarında deneyim sağlamak için gelen Arap ve yabancı uzmanlar, Suriye okul ve üniversitelerinde kayıtlı ve kayıt belgesi bulunan öğrenciler, iş ikameti olan ve geçerli süresi bulunan yabancı işçilerle her iki ülke kiliselerinde ortak şekilde çalışan Hıristiyan din adamları olduğuna dikkat çekti.

SANA