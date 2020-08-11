Sizin ırkçı dış politikanız bir trajikomedidir – Ermenistan Kamu Radyosu

Sizin ırkçı dış politikanız bir trajikomedidir

Beyrut ziyareti sırasında Ermeni Milletvekili Karo Paylan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lübnan’da Türk veya Türkmen olduğunu söyleyenlerin Türk vatandaşlığı alacağı şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Türk Bianet’e göre Karo Paylan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın ayrımcı açıklamasıyla ilgili olarak parlamentoda yazılı bir soru sordu.

Karo Paylan soruda Mevlüt Çavuşoğlu’nun birçok milleti barındıran Beyrut’ta ırkçılıktan utanıp utanmadığını merak etti.

Sorusunu Karo Paylan “Dış politikanızın trajikomedi olduğunu fark etmediniz mi?” “Türkiye bir Türk boyları cumhuriyeti mi?” diye tamamladı.

Ermenistan Kamu Radyosu