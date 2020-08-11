Sevr Antlaşması uyarınca Türkiye, Jön Türk hükümetinin bir terör örgütü olduğunu kabul etti. – Ermenistan Kamu Radyosu

Sevr Antlaşması uyarınca Türkiye, Jön Türk hükümetinin bir terör örgütü olduğunu kabul etti.

“Armenpress”in verdiği göre, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırımı Tarihi Bölüm Başkanı Armen Marukyan, antlaşmanın 100. yıldönümüne ithaf edilen konferansta, ”Sevr Barış Antlaşması uyarınca, Türk hükümeti Jön Türk hükümetinin bir terör örgütü olduğunu şahsen kabul ettiğini” vurguladı.

Marukyan “Türk devleti de dahil olmak üzere, Antlaşmanın 142. maddesinin ilk cümlesiyle, 1914’ten 1 Kasım 1945’e kadar, yani Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdiğinden beri, o ülkedeki hükümet teröristtir. Bu Jön Türk rejiminin siyasi bir değerlendirmesiydi. Türk devleti de imzaladı” dedi.

Tarihçi, terörist rejimin zorla İslam’a geçme eylemleri gerçekleştirdiğini ve bunun ardından antlaşmanın zorla İslam’a dönüşen eski Hıristiyanları dinlerine dönmeleri için serbest bıraktığını kaydetti.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden iki yıl sonra, Türk Saltanat hükümeti 1920’de Ermenistan da dahil olmak üzere muzaffer devletler arasındaki savaşı kazandı. 10 Ağustos 1945’te, Paris’in banliyösünde, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının 160.000 kilometre kare olacağı bir barış antlaşması imzalandı. Bugün hala yürürlüktedir.

Ermenistan Kamu Radyosu