Karadağ’da madenciler gitti, defineciler geldi

Karadağ’da madenciler gitti, defineciler geldi

Çan’da daha önce Esan Eczacıbaşı’na ait maden projesini iptal ettiren Karadağ Köylüleri, şimdi de definecilerle uğraşıyor. Eski Rum yerleşim alanı olan bölgede, defineciler tümülüse benzer tümsekleri kazıyor.

ÇANAKKALE – Çan’ın Karadağ Köyü son günlerde definecilerin kaçak kazıları nedeniyle saldırıya uğruyor. Karadağ Köyü’nde yaşayan Mustafa Önder, kaçak kazılar için, “Karadağ ve çevresindeki definecilerin, köyden bazı kişiler ile bağlantılı oldukları aşikar” dedi.

Karadağ Köyü’ne, daha önce de Esan Eczacıbaşı Şirketi tarafından maden açılmak istenmiş, proje halkın tepkisinin ardından iptal edilmişti.

‘ESKİ RUM KÖYÜ OLDUĞU İÇİN DEFİNE VAR SANIYORLAR’

Yörenin eski bir Rum yerleşimi olduğunu ifade eden ve bu bilgiler ışığında definecilerin kaçak kazı yaptığını söyleyen Önder, “Defineciler Karadağ’ın bir Rum köyü olmasından yola çıkarak, Karadağ’da evlerde, çeşmelerde para olduğunu varsayarak birçok yerde arıyorlarmış. Bilmedikleri şey, Rumların 1800’lü yılların başında madenlerde çalışmak için gelip Karadağ’a yerleşerek köyü kurdukları. Ortalama 100 yıl kaldıktan sonra 1914 yılında tehcir edildikleri” bilgisini verdi.

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‘KIRILMADIK TAŞ, KAZILMADIK TÜMSEK BIRAKMADILAR’

Önder, yörede definecilerin kırılmadık taş, kazılmadık mezar görünümlü tümsek bırakmadıklarını ifade ederek, “Son marifetleri, Karadağ Köyü ve Manyas/Murat Oba arasındaki Kazanka Deresi’nde, derenin aşındırarak kazana benzettiği bir taşın suyunu su motoru ile boşaltmaları ve Çerkes Tepede bir yükseltiyi mezar sanıp kazarak define arama girişimlerinde bulunmaları oldu. Madenciler, RES’çiler gibi defineciler de bu günlerde ‘yaratıcı’ maharetlerini sergiliyorlar” dedi.

(DUVAR)

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