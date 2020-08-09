Beyrut Karagözyan Sağlık Merkezi İçin Bağış Kampanyası – Video

HYETERT

4 Ağustos 2020 akşam sularında Beyrut’ta meydana gelen patlama nedeniyle yapısal yıkıma uğramış Beyrut Ermeni kurumlarından biri de Howard Karagheusian (Karagözyan) Sağlık Merkezi. Günde yaklaşık 250 ile 350 hastanın hizmet aldığı merkez, patlamanın ertesi günü Uluslararası Malteser yardım örgütünün de katkılarıyla mobil sağlık ünitelerinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Ciddi ölçüde hasara uğramış merkezin eski işlerliğine kavuşabilmesi için genel müdür İrina Lazaryan tarafından bir yardım kampanyası başlatıldı. Bütün geliri doğrudan HKCC’a (Howard Karagheusian Care Center) gidecek kampanyaya aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://gf.me/u/ynvhsd

Hyetert’in bu haberde kullandığı tüm foto ve videolar organizasyonun Lebanon Alan Direktörü Serop Ohanian tarafından sağlanmıştır -kendisine teşekkür ediyoruz.