Beyrut’ta şiddetli patlama

HYETERT – Lübnan’ın başkeni Beyrut’ta bugün akşamüstü meydana gelen patlama önce kameralara yansıyan canlı video görüntüsü ile sonrasında ise hasarın ağır bilançosu ile ülkede kaosa neden oldu.

Beyrut limanında meydana gelen patlamada Ermeni cemaati de ağır hasar aldı. Patlamanın ardından akşam saatlerinde, Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri ziyaret etti.

Պայթումէն անմիջապէս ետք, Վեհափառ Հայրապետը այցելեց Պուրճ Համմուտի հայահոծ թաղերի Posted by Cilicia TV on Tuesday, August 4, 2020

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni telefon ile arayıp Lübnan’lı Ermeniler için duyduğu endişeyi ve desteğini dile getirdi. Katolikos Başbakana, patlama ve özellikle Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki durumu aktardı.

Antilyas Katolikosluğu kompleksi de zarar gören mekanlar arasındaydı. Kapılar, pencereler ve bir takım malzemeler patlamanın şiddeti ile ciddi hasar gördüler.

Lübnan Sağlık Bakanı şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2.500’den fazla kişinin yaralandığını açıklandı. El Katayib Partisi Genel Sekreteri Nazar Nacaryan vefat ederken Ermeni gazeteci Hamo Moskofyan’ın da yaralılar arasında olduğu bilgisi geldi.

Nazar Nazaryan

Hamo Moskofian

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, patlamanın kurbanları için Çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.