Rus Dışişleri’nden Türk-Azeri ortak askeri tatbikatı da dahil olmak üzere Ermenistan ve Azerbaycan’a itidal çağrısı

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle tüm taraflara itidal çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Azerbaycan’da yapılan Türk-Azeri ortak askeri tatbikatı için de geçerli olduğunu ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaytsev, “Mevcut bilgilere göre Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşması uyarınca 29 Temmuz-10 Ağustos döneminde Azerbaycan topraklarında ortak askeri tatbikat düzenleniyor. Ermeni-Azeri sınırında kısa süre önce başlayan çatışmalar nedeniyle bölgedeki durumu dikkatli bir şekilde izliyoruz ve Azeri-Türk tatbikatı da dahil olmak üzere tüm tarafları kararlılıkla itidale davet ediyoruz” dedi.

‘Dağlık Karabağ krizi barışçıl yollardan çözülmeli’

Bu arada Zaytsev, Ermeni-Azeri sınırındaki gerilimin tırmanmasının endişe yarattığını ve Dağlık Karabağ krizinin barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Rusya, dostları Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilimin tırmanmasını endişeyle karşıladı. Uzun yıllardır süren Dağlık Karabağ krizi, uluslararası arenadaki diğer ihtilaflar gibi yalnızca barışçıl yollardan, diplomatik müzakerelerle çözülmeli” diyen Zaytsev, Rusya’nın gerilimin daha fazla tırmanmaması için gereken tüm çabayı sarf ettiğinin altını çizdi.

Rusya’nın çabaları bağlamında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azeri, Ermeni ve Türk mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeleri anımsatan Zaytsev, “Bölgedeki olayların tehlikeli şekilde gelişmesinden endişe duyduğunu ifade eden Rusya ve Türkiye, mevcut sorunlara uluslararası hukuk zemininde ve Azeri ve Ermeni halklarının çıkarına olacak şekilde diplomatik çözüm bulmanın alternatifi olmadığını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Zaytsev, Rusya’nın yeni gerilim dalgasının önlenmesi ve Kafkaslar’daki durumun istikrara kavuşması amacıyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında siyasi diyalog kurulması için Türkiye de dahil partnerleriyle çalışmaya devam etme niyetinde olduğunu ekledi.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202007301042560699-rus-disislerinden-turk-azeri-ortak-askeri-tatbikati-da-dahil-olmak-uzere-ermenistan-ve-azerbaycana/