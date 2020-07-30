İran Bakü ve Ankara’ya bir füzeyle karşılık verdi: Tahran uyardı – Ermenistan Kamu Radyosu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yaptığı dev askeri tatbikatta ilk kez yerin altından denize atılan balistik füze kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, devlet medyasında yer alan açıklamasında, sahip oldukları teknoloji ile Umman Denizi ve Hint Okyanusu’ndaki hedefleri imha edebileceklerini söyledi.

İran askeri tatbikatlarının yönü tamamen farklı olsa da, Azerbaycan’da Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatlarının başlanmasında Tahran, askeri tatbikatlarının ikinci safhasında yer fırlatma füzesi ile balistik bir füzeyi deniyor. Hem Türkiye-Azerbaycan, hem de İran askeri tatbikatlarının kesinlikle bir yönlü değil. Tahran, elbette, Azerbaycan-Türk iktidarının gösterisinin bir tek Ermenistan’ın olmadığı çok iyi anlıyor.

Türkiye-Azerbaycan tatbikatlarının bir yönü ise İran. Ve bu uzun zamandır böyle. Pratikte Azerbaycan’ı Rusya, Türkiye ve İsrail de dahil olmak üzere İran karşıtı bir platform olarak görüyor. Tabii ki, Bakü’nün bu konuda açık bir konumu yoktur, ancak Bakü’nün İran’a düşmanlığını göstermek, gergin bir tutum sergilemek çoğu zaman zor ve imkansız hale gelir.

Burada hem ikili ilişkiler hem de stratejik çıkar çatışması açısından birçok sorun var. Bu bağlamda, Bakü’ye bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olan Azerbaycan politikası İran’ın ulusal güvenliğini tehdit etiği ve gerekirse önleyici bir grev yapmaya hazır olmağa konusunda Tahran’ın uyarları dikkat çekicidir.

Tavush’taki gelişmelerin arka planında, Tahran’ın Bakü’ye toprak bütünlüğü hakkında ipucu vererek, bölgesel istikrarsızlık olduğu zaman Bakü mevcut rejim altındaki toprak bütünlüğünü bile kaybedebilir. Ve şüphesiz İran’ın bunu yapabilecek için gücü ve imkanı var.

Bu bağlamda İran balistik füze testi, Türk-Azerbaycan askeri tatbikatı için bir işarettir. Askeri tatbikatdan önce Erdoğan Erdoğan Putin’i aradı, Rouhani’yi ise aramadı.

Ermenistan Kamu Radyosu