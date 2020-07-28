Henrikh Mkhitaryan yaralanan Ermeni askerlere kendi adıyla tişörtler hediye etti

Ermeni meşhur futbol yıldızı, Ermenistan Milli Takımının kaptanı, Roma oyuncusu Henrikh Mkhitaryan Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının kuzeydoğu bölgesinde yaşanan çatışmalarda yaralanan Ermeni askerlere tişörtler hediye etti.

Ermenistan Milli Takımının tişörtlerin üzerinde Mkhitaryan’ın ismi yazılıyor.

Mkhitaryan Ermenistan’a geldiğinde mutlaka tüm askerleriyle görüşeceğini ve hediye ettiği tişörtlerin üzerinde imza atacağına dair söz verdi.

Dünya futbol yıldızı Ermeni askerlere yazdığı mektubunda “Cesur duruşunuzun önünde saygıyla eğiliyorum, vatanımızın sınırlarını kararlı bir şekilde durup savunduğunuz için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI