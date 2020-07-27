Yunan Şirketlerinden Türk Mallarına Boykot Kampanyası

Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü müzeden camiye dönüştürmesi kararı sonrasında Atina ve Ankara arasında başlayan söz düellosu devam ediyor. Yunanistan, Türkiye’ye yaptırım uygulanması için başlattığı diplomatik girişimi yoğunlaştırırken Yunan firmaları, Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlattı.

Yunanistan’ın ticaret alanındaki önce gelen temsilcilerinden Vassilis Korkidis, Türkiye’ye Ayasofya kararı nedeniyle acilen yanıt verilmesini savunanlar arasında. Yunan hükümetinin Ayasofya’nın statü değişikliğine karşılık verme konusunda devam eden çabalarının farkında olduklarını kaydeden Korkidis, bu çabalar somut hale gelene kadar Yunan şirketlerinin Türk ortaklarıyla ticareti vakit kaybetmeden boykot etmeye başlaması gerektiğini kaydediyor.

Yunan tüketicilerin de boykot kampanyasına katılması gerektiği görüşünde olan Korkidis, ithal ürünlerin üzerindeki barkodlarda 868 ve 869 numaralarını taşıyan Türk mallarının bir an önce boykot edilmesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden gerginliklere rağmen son dönemde büyük ölçüde arttı. Yunanistan Türkiye’ye yılda 1 milyar 600 milyon dolar tutarında ihracat yapıyor. Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatının tutarıysa 1 milyar 200 milyon dolar.

Yunan kamuoyunun Türk mallarına yönelik boykot çağrısını izleyip izlemeyecekleri, özellikle Corona virüsü pandemisinin Yunan ekonomisini karmaşaya sürüklediği göz önünde bulundurulduğunda net değil.

Ancak uzmanlara göre Ayasofya’nın yeniden cami olarak hizmete açılmasının Yunan kamuoyunda yarattığı öfke ve üzüntü kısa vadeli ticari kazanımların daha büyük kayıplarla silinmesi anlamına gelebilir.

Ayasofya ikili ilişkilerdeki gerginliğin son noktası

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, Yunanistan’ın NATO üyesi Türkiye’yle yaşadığı krizlerin sonuncusu. İki ülke arasındaki ilişkiler, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı meselesi ve binlerce yasadışı göçmenin Türkiye’den Yunanistan’a gitmesinin yol açtığı kriz nedeniyle son yıllarda daha da gerildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son haftalarda Yunanistan’ın üzerinde hak iddia ettiği sularda petrol ve doğalgaz sondajına başlanacağı sözü vermesi, tansiyonu bir kez daha yükseltti. Yunan iş dünyası, Avrupa çapında ortak kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkiye’ye karşı daha geniş kapsamlı bir boykot hareketi başlatmanın yollarını arıyor.

Pazar ayinlerinde Ayasofya için dua

Ticaret boykotu kampanyası ise Yunanistan’da giderek artan protestoların ve tabandan gelen hareketlerin sadece birisi.

Pazar günü kiliselerde toplanan onbinlerce Yunan, Ayasofya için ayinler düzenledi, dualar okudu.

Selanik’te bir grup aşırı sağcı Yunan milliyetçisinin Türk bayrağını yakması ise Yunanistan’daki Türkiye karşıtlığının daha kaygı verici bir işareti. Yunan hükümeti Selanik’te Türk bayrağı yakılmasını kınasa da bu olay, milliyetçi ve yurtsever tutkuları Başbakan Kyriakos Miçotakis’in Türkiye’ye karşı kullandığı sert dille pekiştirdi.

Türkiye’nin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyleyen Miçotakis, “Ancak biz sınırlarımızı ve Avrupa Birliği’nin sınırlarını savunacağımızı gösterdik” dedi.

Yunanistan, Ayasofya’nın statüsünün müzeden camiye dönüştürülmesinin, Türkiye’nin kendini gerek bölgesel bir güç gerekse bir enerji süper-gücü olarak öne çıkarma planının parçası olduğuna inanıyor.

Türkiye ise Yunanistan’ın aşırı tepki verdiği görüşünde. Ancak Yunanistan yine de işi şansa bırakmayacağını, herhangi bir cephede daha fazla kışkırtmayla karşı karşıya kalması durumunda savaşa hazır olmak için askeri gücünü kırmızı alarmda tutmaya devam edeceğini gösteriyor.

İspanya Dışişleri Bakanı: “Ayasofya insanlığın ortak mirası”

Türkiye’yi ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesi sonrasında Ankara’da katıldığı basın toplantısında Ayasofya’nın insanlığın ortak küresel mirasının parçası olarak kalmaya devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya, “Bu büyük anıtın, Ayasofya’nın ruhunun korunması bizim için önemlidir” dedi. Çavuşoğlu ise konunun Türkiye’nin iç meselesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

VOA