Sayat Delice Bloomberg TV’de

HYETERT – Toplumumuzun genç işadamlarından, gayrimenkul geliştirme ve yatırım danışmanı Sayat Delice 27 Temmuz Pazartesi günü (bugün) saat 13.00’da Bloomberg TV’de, GAYRIMENKUL STRATEJİSİ Programında, Hande Berktan’ın konuğu olacak. Programın bu haftaki konusu ”Yeni Perakende Davranışları ve Cadde Mağazacılığı”.

Sayat Delice, ANQOR Gayrımenkul Danışmanlık Firmasının Yönetici Ortağı ve sektörde büyük firmaların tercih ettiği bir isim. Yatırımcılara, geliştiricilere ve kurumsal perakende markalarına pazarda kalıcı olabilmeleri ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirebilmeleri için yaratıcı, yenilikçi ve katma değerli çözümler üretiyor.

Programı internet üzerinden canlı izlemek isteyenler Bloomberg HT’nin youtube kanalını aşağıdaki linkten takip edebilirler.