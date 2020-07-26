‘Izgara planlı kent’ definecilerin hedefinde

Urartular’dan kalan Zernaki Tepesi’nin definecilerin hedefi haline gelmesine tepki gösteren yazar İşler, dünyanın ilgisine sunulmak üzere korunma altına alınması gerektiğini söyledi

Bölgede birçok tarihi şehir ve yapılar, definecilerin hedefi haline geldi. Bu tarihi yerlerin başında ise Urartu medeniyeti geliyor. Bugün Urartu medeniyetine ait birçok yapı yok olmuş durumda. Geri kalan yapılar ise, yok olmakla karşı karşıya. Bu yapılardan biri de Urartu Devleti’nin ilk kurulduğu ve başkenti olan Zernaki Tepesi. 2 bin 800 yıl önce 70 bin kişinin yaşadığı devasa Urartu şehri, bugün halen göz kamaştırıyor. Urartular tarafından 270 hektar üzerinde kurulan Zernaki Tepesi’ndeki şehir dünyanın ilk modern şehri arasında sayılıyor.

Urartuların başkenti

Erciş ilçesine ve Van Gölü’ne hakim bir tepede kurulan tarihi Urartu şehri, sokak ve caddelerin kesişmesiyle ortaya çıkan düzgün kare yapıların aynı olması ile dikkat çekiyor. “Urartuların ızgara planlı kenti” olarak kabul edilen ve 270 hektarlık bir alana yayılan büyük kent ölçeğinde dünyada bir benzeri bulunmuyor. Urartuların başkenti olan tarihi şehirde bugüne kadar bilimsel herhangi bir çalışma yapılmadı. Zernaki Tepesinde kurulan şehir onlarca yıl Urartulara başkentlik etti.

Yok olma aşamasında

Tarihi antik kent olmasına rağmen, bugüne kadar SİT alanı içine alınmayan Zernaki Tepesi, göz göre göre yok ediliyor. Kentin uzunluğu 2,5 kilometre eni ise 1,5 kilometre. Caddelerinin eni 7 metre sokakların eni ise 5 metre. Urartu Medeniyetinin insanlığa bıraktığı bu modern şehir, bugün yok olmaya doğru gidiyor. Koruma altına alınmayan tarihi şehir definecilerin hedefinde. Tarihi kentin her tarafı defineciler tarafından kazılmış durumda. Yapılan kaçak kazılar nedeniyle kent, yok olma aşamasında.

‘Yağmalanıyor’

Araştırmacı Yazar İkram İşler, tarihi Urartu kentinin başka ülkelerde olması halinde dünyanın ilgisine sunulmak üzere korunmaya altına alınacağını söyledi. İşler, “Altın arayan ve birkaç kuruş için neleri sattığının bilincinde bile olmayan bazı zavallılar, tarihi tarumar etmektedir. Dünyanın en eski ızgara örneği kenti cilalayarak ve onarıp parlatarak bütün dünyanın dikkatini çekeceğimize, belediyenin kepçesini dayayarak altın arayan, orada taş üstüne taş bırakmayarak yağmalayan insanlar var” dedi.

‘Koruma altına alınmamış’

“Devletin tavrı da bu konuda çok ilginç” diyen İşler, “Bizim ülkemizdeki tarihi eserler, kaleler, barajlar, yollar, üzüm bağları ve benzeri birçok eser Ahlat’taki ve Çelebibağı’ndaki birkaç mezar kadar koruma altına alınmamıştır. Çadırların bile bu kadar önemsendiği bir memlekette, bölgenin en büyük eserlerini veren Urartuların bıraktığı eserler altın arayan köstebeklerin insafına terk edilmiş durumda” diye konuştu.

Kaynak: ANF

Yeni Yaşam Gazetesi