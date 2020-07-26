Abbas, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle Erdoğan’ı tebrik etti

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas telefon görüşmesi yaptı.

AA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Ayasofya’nın camiye dönüştürülerek ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Abbas, Erdoğan’a ve Türk milletine tebriklerini ileterek, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Sputnik Türkiye