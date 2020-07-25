Ayasofya’nın ibadete açılması Yunan Kilisesi’ni yasa soktu; ‘matem’ çanları Ayasofya için çaldı

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındığı sıralarda Yunanistan’da ‘matem’ vardı. Yunan Ortodoks Kilisesi lideri ve Atina Başpiskoposu Ieronymos’un ‘yastayız’ açıklamasının ardından ülke genelinde birçok kilisede çanlar çaldı. Bazı kiliselerde bayraklar yarıya indirildi.

Ayrıca akşam saatlerinde de Atina’daki Metropol Katedrali’nde Meryem Ana’ya hitaben özel bir ayin düzenleneceği duyuruldu.

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

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Ayinin ayrıca 1453 yılında İstanbul’un fethi sırasında Bizans İmparatorluğu tarafından Ayasofya’da düzenlenen ayinin bir benzeri olacağı söylendi.

“Bugün tüm Hristiyanlık için bir yas günü” ifadelerini kullanan Yunanistan kilisesinin lideri Ieronimos daha önce “Türkiye Ayasofya’yı camiye dönüştürmeye cüret edemez” sözleriyle gündeme gelmişti.

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Euronews