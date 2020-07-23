Paşinyan: “Türkiye’nın saldırganlığının artması, politikamızı yeniden gözden geçirme ihtiyacını doğuruyor”

23 Temmuz’da Ermenistan hükümet oturumunda konuşan Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a saldırdığı 12 Temmuz’dan beri uluslararası camia tarafından, ateşkes ihlalini kınayan ve saldırılara son vermeye çağıran birçok açıklama yapılğını dile getirdi.

Ateşkesin yeniden sağlanması konusunda AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının ve ülkelerinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Paşinyan, “Bu açıdan hem Dışişleri Bakanlığı, hem de Genelkurmay seviyesinde Rusya’nın müdahalesi gerçekten verimliydi” ifadelerini kullandı.

Oluşan durumu sakinleştirmek yerine gerginliğin daha da tırmanmasını sağlamaya çalışan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Ermenistan Başbakanı, komşu ülkelerde Türkiye’nin sürdürdüğü istikrarsızlaştırıcı ve saldırıcı politika ile Ermeni Soykırımı’nın inkarıyla ifade edilen geleneksel Anti-Ermeni politikasını dikkate alındığında bunun pek de beklenmez bir tavır olmadığını vurguladı. Paşinyan, “Ancak Türkiye’nın saldırganlığının artması, poitikamızın yeniden gözden geçirilme ihtiyacını doğuruyor özellikle bu saldırganlığını engelleme uluslararası çabalarına daha etkin bir şekilde katılımız açısından" dedi.

ERMENİ HABER AJANSI