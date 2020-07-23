ABD Kongresi Azerbaycan komisyonunun öne sürdüğü tasarı gündeme dahil etmedi – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Kongresi Azerbaycan komisyonu eşbaşkanı, kongresmen Steve Cohen in Dağlık Karabağ’a ABD tarafından mayın temizleme çalışmaları kapsamında verilen desteğinin durdurulmasıyla ilgili öne srdüöü tasarı gündeme dahil edilmedi.

Aynı zamanda, bu tasarıyı öne süren Azerbaycan komisyonunun başka bir üyesi Henry Cuellar’ın tasarıyı gündemden kaldırdı.

22 Temmuz tarihinde ise ABD Kongresi Ermenistan komisyonunun eşbaşkanı Jackie Speier tarafından öne sürülen değişikliklerin Temsilciler meclisinde oylamaya sunulacağını anımsatabiliriz.

Ermenistan Kamu Radyosu