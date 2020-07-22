Ermenistan ordusu için başlatılan kampanyaya Türkiye’den de bağış geldi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da faaliyet gösteren Askerlerin Sigortası Vakfı’na birkaç gün içinde 330 bine kadar ABD doları, Ermeni ordusuna yardım olarak bağışlandı.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, 2 gün önce Facebook sayfasında şunları yazmıştı: “Sevgili yurttaşlar, geçtiğimiz günlerde sizlerden çok sayıda mesaj geldi. “Ordumuza nasıl yardım edebiliriz?” diye soruyorsunuz. İsteyenler, bağışlarını Askerler Sigortası Vakfı’na takdim edebilir. Bağışlar online şekilde de gönderilebilir. Askerlerin Sigortası Vakfı’nın faaliyeti tamamen şeffaf olup kanunla uyum içinde olan denetim altında bulunuyor. Şimdiden çok teşekkür ederim.”

17-21 Temmuz tarihlerinde toplam 330 bin ABD doları bağışlandı. Hem Ermenistanlı hem de Diasporalı Ermenilerden bağışlar toplandı. En çok Ermenistanlı Ermeniler orduya bağış verdi. Bu konuda ikinci sırada Amerikalı Ermeniler, üçüncü sırada Kanadalı Ermeniler, dördüncü sırada Rusyalı Ermeniler, beşinci sırada ise Fransalı Ermeniler yer aldı.

İlginçtir ki, bu vakfın tarihinde ilk kez olarak bir Türkiyeli Ermeniden de bağış geldi. Bağışlar özellikle 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan ve Azerbaycan sınırında Azerbaycan’ın başlattığı harekattan sonra aktifleştiler.

Ermenistan Kamu Radyosu