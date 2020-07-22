Dünya Kiliseler Birliği Başkanı Viken Aykazyan: Azerbaycanlılar, galiba Ermenileri Bakü’de ağırlamak ister – Ermenistan Kamu Radyosu

‘News.am’ haber portalı muhabirine konuşan Doğu Amerika Ermeni Din Önderi ve Dünya Kiliseler Birliği Başkanı Başpiskopos Viken Aykazyan: “Azerbaycanlıların pek büyük sorunları var. Ve Azerbaycan yöneticileri, halkının dikkatini bu meselelerden dağıtmak maksadıyla Ermenistan ile devlet sınırında başlattıkları harekata devam edebilir” diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın, Metsamor’daki Ermeni Nükleer Santrali’ni vurma tehdidini de yorumlayan Başpiskopos Viken Aykazyan: “Bunlar bizim çok daha kötü şeyler yapabileceğimizin farkında değiller. Ama biz, hiç bir insana zarar vermek istemeyiz. Onlar asla böyle bir adım atmaz. Bu meselelerin sebebi, Aliyev’dir, çünkü Azerbaycan Devlet Başkanı çok vahim bir durumdadır. Aliyev, kendi halkı tarafından sevilen ve sayılan biri değildir. Zira Azerbaycan halkının durumu çok kötüdür” şeklinde konuştu.

Başpiskopos Viken Aykazyan emindir ki, eğer Azerbaycan tekrar saldırırsa, sonuçları, Azerbaycanlılar için pek kötü olur. Sayın Aykazyan: “Galiba bizi Bakü’de ağırlamak istiyorlar. Onlara iyi bir ders verip geri dönelim. Artsakh (Yukarı Karabağ) Savaşı yıllarında da Azerbaycan, Türkiye ve Afganistan’dan destek aldı. Aldı da ne oldu? Kaçtılar. Bizim için bir Ermeni askerinin ölümü bile çok büyük bir acı olurken Azerbaycan için yüzlerce askerinin kaybı hiç bir şeydir” diye kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu