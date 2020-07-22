Bulgar Ortodoks Kilisesi, Ayasofya’nın müze statüsünün korunması çağrısı yaptı

Bulgar Ortodoks Kilisesi Sinodu, Ayasofya’nın müze ve UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsünün korunması çağrısı yaptı.

Bulgar Ortodoks Kilisesi Sinodu, Ayasofya’nın müze ve UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsünün korunması yönünde talepte bulundu.

Kilisenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hıristiyanlığın bin yıllık kutsalı ve Ortodoksluğun manevi merkezi olan bu tapınak her Hıristiyan kalp için çok değerli ve tüm insanlık için olağanüstü bir kültürel değeri temsil ediyor. Bu nedenle tüm Ortodoks kiliseleri, devlet yöneticileri ve uluslararası kuruluşların Ayasofya’nın müze ve UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsünün korunması çağrılarına katılıyoruz.”

Açıklamada ayrıca, “Türk makamlarına, dinler arası ve iyi komşuluk ilişkileri adına bu önemli meselenin çözümünde iyiniyet ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sputnik Türkiye