Bu nasıl bir iş?

Hüsnü Mahalli

Azerbaycan’ın İsrail ve Türkiye’yi idare etme becerisi süper.

Türkiye’nin farklı zamanlarda ve farklı düzeylerde, Azerbaycan’a destek vermesini herkes bilir ama Azerbaycan’ın İsrail’e olan ‘sevdasını’ az kişi bilir.

Bu sevda, KGB şefi olan Baba Aliyev zamanında başladı ve şimdi Oğul Aliyev zamanında da tam gaz devam ediyor.

Bu sevdayla Tel Aviv; Azerbaycan’a özellikle askeri ve istihbarat alanında büyük miktarda silah ve teçhizat satmakta, Azeri subayları İsrail’de eğitmekte ve Ermenistan’a karşı kullanılmak üzere bol miktarda İHA ve SİHA satmaktadır. Oldukça gelişmiş olan bu Elbit Hermes 900, Orbiter 1K ve Harop modellerinden olan İHA ve SİHA’ların, İsrail’in 2010’a kadar Türkiye’ye sattığı modellerden çok daha üstün olduğu yazılmaktadır.

İran’a sınır olduğu için İsrail’in ilgisini çeken Azerbaycan’ın, Tel Aviv ile her alanda yoğun ilişkisi bulunmaktadır. Silah ve askeri teknolojilerini İsrail’den satın alan ve bunun için son 20 yılda en az 15 milyar dolar para harcayan Azerbaycan, İsrail’in tükettiği petrolün yüzde 40’ını karşılamaktadır. Ve bu petrol; Bakü-Ceyhan boru hattıyla Ceyhan’a gelmekte, buradan da tankerlerle İsrail’e taşınmaktadır.

Tıpkı Irak Kürt petrolü gibi.

Tankerler de boş durmuyor!

Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR, Doğu Akdeniz’de İsrail’in YAM-3 bölgesinde doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetine katılmaktadır.

BAŞKA!

İsrail; cep telefonu operatörleri, kimya, ilaç, tarım ve medya sektöründe çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Hemen hemen hepsi de İsrail’in çıkarına hizmet etmektedir. Örneğin Yahudi sermayesiyle kurulan televizyonlar sık sık İsrailli yorumcuları konuk etmektedir. İsrail bu televizyonlar ve diğer medya araçlarıyla Azeri kamuoyunu İran’a karşı provoke etmekte, İran’da yaşayan 25 milyon Azeri sorununu kaşımakta ve MOSSAD ajanlarını sık sık bu bölgeye göndermektedir.

MOSSAD’ın son 20-30 yılda İsrail’e taşıdığı yaklaşık 40 bin kadar Azeri kökenli Yahudi’nin dışında bugün Azerbaycan’da siyasette, medyada ve iş dünyasında oldukça etkin ve yetkin Yahudi Azeriler var.

İş adamları arasından Leonid Tairov, Leonid Goldşteyn, Mihail Gusman, Telman İsmailov, Yevda Abramov, Aleksandr Griç, Aras Agalarov, Ferhat Temuroviç Akhmedov, Zarah İliev, Qod Nisanov’u sayabiliriz. Agalarov ailesi ise Cumhurbaşkanı Aliyev’in büyük kızı Leyla’nın boşandığı eşinin ailesidir. Bu kişilerin hemen hemen hepsi Azerbaycan, Rusya ve İsrail vatandaşı ve bazıları da Türkiye ve ABD pasaportu taşıyor. Bazıları da Moskova’da Başkan Putin çevresine çok yakın.

Ayrıca Azerbaycan Parlamentosu’nda İsrail dostluk grubu üyesi olan vekillerin İsrail için lobi faaliyetleri yürüttükleri yazılmaktadır.

BAŞKA!

İsrail’in Azerbaycan üzerinden İran ilgisi.

MOSSAD, Azerbaycan’da kurduğu dinleme istasyonlarıyla İran’ı gözetlemekte ve dinlemektedir.

Özellikle nükleer alandaki çalışmalarını ve İsrail’i hedef alabilecek balistik füze hareketlenmelerini.

İsrail’in bunu 2011’de kurulan Malatya’daki Kürecik üssünden de yaptığı yazılmıştı.

İsrail ve Türkiye Azerbaycan’ı destekliyor ama Erdoğan’ın dostu Putin, Ermenistan’ın arkasında. Aynı Erdoğan, Ukrayna ile özellikle İHA ve SİHA konusunda askeri işbirliği yapıyor ve Putin’in Rusya’ya kattığı Türk kökenli Kırım halkına yardım ediyor.

Putin herkese mesaj olsun diye dört gün önce Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna sınırları boyunca 150 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikat başlattı.

Pazar günü Karadeniz’e geçen Amerikan USS Porter savaş gemisi Türkiye, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İspanya ve Norveç gemileriyle bölgede sürdürülen tatbikata katıldı.

Rusya’nın hiç şakası yok.

Kafkaslar ve Orta Asya, Sovyetler Birliği’nin şimdi de Rusya’nın arka bahçesidir. Bu bahçeye yakın bölgelerde ve Rusya’nın sınırları içinde özerk bölgelerde 25 milyon kadar Müslüman yaşamaktadır.

Bölgede sınırı olan İran, doğal olarak kendi stratejik güvenliğini kollamaktadır.

Üstelik bu işin içinde en büyük düşman İsrail var.

Üstelik bu işin içinde tarihsel ve mezhepsel rakip Türkiye var.

Geriye bir tek soru kalıyor:

Gerektiğinde Azerbaycan tercihini acaba kimden yana yapar?

Kardeş ve dost Türkiye mi yoksa müttefik İsrail mi!

SİZCE!