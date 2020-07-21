İtalyan basını Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum ile Papa’nın mesajından bahsediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

İtalyan basını, Papa’nın Ermenistan-Azerbaycan sınır olayları ve barış çağrısı hakkındaki mesajına değindi. Vatikan’daki Ermenistan’ın Büyükelçiliği, özellikle “Il Messajero”, “Ilsusidiario” dergileri ve diğer kitle medya araçlarının 12 Temmuz’da Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının bazı bölgelerine yapılan saldırıların Azerbaycan tarafından başlatıldığını belirtti. Azeri tarafı topçu ve insansız hava araçlarını kullanarak Ermeni yerleşimlerini, altyapısını, evlerini hedef alıyor ve hatta Covid’le mücadele için maskeler yapan şirkete vurdu.

Ayrıca Ermenistan’ın Metsamor nükleer santraline yönelik Azerbaycan’ın tehdidinin yanı sıra Ankara’nın “Ermenistan ödeyecek” ifadesine ve Papa’nın Pazar günkü çağrısından söz ediliyor.

Katolik dünyası ruhani önderi Papa Francis Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmaları endişeyle izlediğini duyurdu. Pazar günü Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan halka hitap eden Papa Francis, “Son günlerde Kafkasya bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında silahlı çatışmaların tırmanmasını özel bir endişeyle izliyorum” ifadesini kullandı.

Papa Francis, her iki halkın da iyiliği uğruna uluslararası camianın katılımıyla diyalog ve iyi niyet aracılığıyla ihtilafın barışçıl bir çözümünün bulunacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu